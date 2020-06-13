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çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?

çıkma izni, kabine toplantısı sonrası 10 saate çıkarılmıştı. Bu karar hakkında bilgi edinmek isteyen milyonlarca vatandaş, 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatlerini araştırıyorlar. Öte yandan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı da, kısıtlama getirilen vatandaşlar için merak konusu oldu. İşte, 65 yaş üstü ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 13.6.2020 11:28 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?

Corona virüsü salgınında, risk gruplarını korumak için birçok tedbir uygulamaya sokuldu. Bu tedbirlerden bir tanesi de çıkma yasağı oldu. Salgın Türkiye'de kontrol altına alındıktan sonra, kısıtlamalar yerini tedbire bıraktı ve 65 yaş saatleri genişletildi. Peki, risk grubunda bulunan vatandaşları salgından korumak için getirilen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve izin saatleri neler? İşte, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilenler…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunan ve haftanın belli gün ve saatinde dışarı çıkabilme hakları olan 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günleri dışarı çıkıyor. Yine yaşlılarımızın saat 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izinleri bulunuyor.

65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?

Konuyla ilgili geçen hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur." dedi. İşte, çıkma izniyle ilgili detaylar

İZİN GÜNLERİ UZAYACAK MI?

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dâhilinde yasak tamamen kaldırılacak.

65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?
65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?
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65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?
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