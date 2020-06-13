65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?

Corona virüsü salgınında, risk gruplarını korumak için birçok tedbir uygulamaya sokuldu. Bu tedbirlerden bir tanesi de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı oldu. Salgın Türkiye'de kontrol altına alındıktan sonra, kısıtlamalar yerini tedbire bıraktı ve 65 yaş sokağa çıkma izni saatleri genişletildi. Peki, risk grubunda bulunan vatandaşları salgından korumak için getirilen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve izin saatleri neler? İşte, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilenler…
Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunan ve haftanın belli gün ve saatinde dışarı çıkabilme hakları olan 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günleri dışarı çıkıyor. Yine yaşlılarımızın saat 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izinleri bulunuyor.
Konuyla ilgili geçen hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur." dedi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izniyle ilgili detaylar
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dâhilinde yasak tamamen kaldırılacak.