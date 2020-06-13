65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak ve yasak ne zaman kalkacak?

Konuyla ilgili geçen hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur." dedi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izniyle ilgili detaylar

İZİN GÜNLERİ UZAYACAK MI?

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dâhilinde yasak tamamen kaldırılacak.