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Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı

’nin Dilovası ilçesinde asker uğurlamasına katılan aynı aileden 3 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması sonrasında, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 20:00 Son Güncelleme: 13.6.2020 20:09 ABONE OL
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
Olay Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük çoğunluğu yakın akraba olan Elmacık Dereyolu Sokak'ta 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarına gitti. Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı.



Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. Bariyer çekilerek giriş çıkışları kapanan sokakta 14 gün karantina kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dilovası Belediyesi ekiplerince karşılanacak. Sosyal mesafe unutuldu! Asker uğurlama konvoyunda şok görüntüler... Ortalığı savaş alanına çeviren asker uğurlamasındakiler yakalandı Son dakika: İstanbul'da akılalmaz görüntüler! Bakan Koca, 'Asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu' demişti... Sosyal mesafesiz asker uğurlama

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Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
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