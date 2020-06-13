Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde asker uğurlamasına katılan aynı aileden 3 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması sonrasında, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.
Giriş Tarihi: 13.6.2020 20:00Son Güncelleme: 13.6.2020 20:09ABONE OL
Olay Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük çoğunluğu yakın akraba olan Elmacık Dereyolu Sokak'ta 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarına gitti. Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı.
Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.