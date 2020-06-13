Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Boşanma davası açan eşini öldürdü

Boşanma davası açan eşini öldürdü

’da 41 yaşındaki , kendisini terk ederek boşanma davası açan 12 yıllık eşini, boğazını keserek öldürdü

Giriş Tarihi: 13.6.2020 ABONE OL
Boşanma davası açan eşini öldürdü
Çerkezköy ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak (39) ile 12 yıllık eşi İbrahim Yumuşak (41) arasında bir süre önce geçimsizlik başladı. Bunun üzerine 8 ay önce çocuklarını da alarak eşini terk eden Nermin Yumuşak, yeni bir ev kiraladı. Ardından da boşanma davası açan Nermin Yumuşak, pandemi nedeniyle okullar kapanınca, çocuklarını da alarak Kastamonu'daki ailesinin yanına gitti. Normalleşme süreci başlayınca geri dönen Nermin Yumuşak, önceki gün çocuklarını tekrar Kastamonu'daki ailesinin yanına gönderdi. Eşinin yalnız kaldığını öğrenen İbrahim Yumuşak, dün sabah saat 09.00 sıralarında Fevzi Paşa Mahallesindeki evine giderek, davadan vazgeçmesini ve geri dönmesini istedi. Reddedilince de çılgına döndü. Yanında getirdiği bıçağı çıkaran İbrahim Yumuşak, Nermin Yumuşak'ın boğazını kesti. Ardından da polise teslim oldu. Eve giden polis ve sağlık ekibi Nermin Yumuşak'ın öldüğünü belirledi. Zanlı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fırat KESKİNKILIÇ/ÇERKEZKÖY

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma davası açan eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA