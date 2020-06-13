Diyanet takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet 2020 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Müminlerin dini vazifesi olan kurban kesme adetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayram tarihlerini araştırmaya koyuldu. Zira, çalışan kesimi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği ise bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman sorusu yanıt buldu. Diyanet takvimine göre, 2020 Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREF
31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.