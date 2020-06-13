Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

Türkiye'de devlet tarafından evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Her gün evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakan binlerce vatandaş ödenen ödenekleri e devlet üzerinden sorguluyor. Bilindiği üzere Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Buna göre; 13 Haziran 2020 evde bakım maaşı hangi illere yattı? Haziran ayı evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı ve merak edilen tüm bilgiler sizlerle…
Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Haziran ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Haberimizde, 13 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.