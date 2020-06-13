Haliç yeniden çamura döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı. "Altın Boynuz" olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni iptal etmesi ve ekiplerin temizleme çalışmalarını yeterince yapmamasından dolayı Haliç yeniden çamura büründü. Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi. Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı hali, görenlerin yüreğini sızlattı. Haliç'in yakınından geçenler "Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.İki kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, "Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Yetkililerden önlem almasını istiyorum" dedi.Yıllar önce Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmadığını ifade eden Koray Bige, "İç açıcı bir görüntü değil. Sahili üzerinde piknik ve yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim" diye konuştu.Çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Eren Gencer ise "Hoş karşılanmayacak bir şey. Yıllar önceki görüntüyü anımsattı" ifadesini kullandı. İBB yönetimi ise konuyla ilgili olarak "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir" açıklamasında bulundu.Haliç'in son görüntüsü sonrası AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanı M. Tevfik Göksu ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Twitter'dan tepkilerini dile getirdi. Göksu "İstanbul reklam ve algıyla yönetilemez" derken ,Yıldız da "Yapraklar bile beni alkışlıyor diyerek böbürlenenler biraz olsun utanırlar mı?" açıklamasında bulundu.