İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...

Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Açıklamaya göre; Haziran ayında belirlenen tarihten itibaren davaların görüleceği bildirildi. Buna göre; İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…
Ülkemizdeki salgın sürecinde alınan kararlardan biri de mahkeme ve davaların ertelenmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce vatandaş bu sürecin sona ereceği tarihi merak ediyordu. Açıklanan tarihe ise günler kaldı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."