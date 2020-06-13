İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...

Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Açıklamaya göre; Haziran ayında belirlenen tarihten itibaren davaların görüleceği bildirildi. Buna göre; İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

MAHKEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR, DURUŞMALAR NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ülkemizdeki salgın sürecinde alınan kararlardan biri de mahkeme ve davaların ertelenmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce vatandaş bu sürecin sona ereceği tarihi merak ediyordu. Açıklanan tarihe ise günler kaldı…