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İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...

Haziran ayı ile beraber normalleşme sürecinin adım adım başlamasıyla dava, icra ve mahkeme süreçlerinin de başlayacağı tarih yaklaşmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Haziran ayında başlayacağı bilinen dava süreçleri için adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki; İcra, dava ve mahkemeler ne zaman başlıyor? Adliyeler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.6.2020 15:43 ABONE OL
İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...

Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Açıklamaya göre; Haziran ayında belirlenen tarihten itibaren davaların görüleceği bildirildi. Buna göre; İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

MAHKEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR, DURUŞMALAR NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ülkemizdeki salgın sürecinde alınan kararlardan biri de mahkeme ve davaların ertelenmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce vatandaş bu sürecin sona ereceği tarihi merak ediyordu. Açıklanan tarihe ise günler kaldı…

İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...

MAHKEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? O TARİHE GÜNLER KALDI…

MAHKEMELER VE DAVALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

" için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...
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İcralar, davalar ve mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler açık mı? O tarihe günler kaldı...
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