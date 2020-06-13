İlik nakliyle hayata tutunan Çağan koronavirüsü de yendi

İZMİR'DE "bağışıklık (immün) yetmezliği" hastalığını 17 aylıkken ABD'li bir dönörden alınan kemik iliği nakliyle yenen 4 yaşındaki Çağan Nefes Dumanlı'ya 14 Mayıs'ta ateşinin yükselmesi sonrası Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde Kovid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkmasıyla evinde karantina altına alınan küçük çocuk, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da yenmeyi başardı.Anne Tuğba Dumanlı, immün yetmezliği hastalığı nedeniyle bir çocuklarının hayatını kaybettiğini, Çağan Nefes'i yaşatmak için eşiyle yıllar önce birbirlerine söz verdiklerini söyledi. Dumanlı, "Allah razı olsun, Çağan Nefes'in hastanedeki doktorları, Sağlık Bakanlığı ekipleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğluma nakil yapan doktorlar bana her seferinde, 'Siz merak etmeyin' dediler. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.