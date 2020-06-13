Lara’ya otomobil çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta geçen sürücü, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazada Lara ve yeğeni hafif yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaldırımda çarptığı yayalardan birinin şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, hafif yaralanan Lara ve yeğeni hastaneye sevk edildi. Araç daha sonra çekici yardımıyla kafeden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.