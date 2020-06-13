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'daki tren kazası sonrası makinistin cansız bedenine ulaşıldı

'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist 'ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 15:54 ABONE OL
Malatya'daki tren kazası sonrası makinistin cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi Kemerköprü mevkiinde sabaha doğru 02.10 sularında iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonrası yaşanan feci kazada 1 makinist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 makinistte yaralanmıştı. Kazanın ardından ulaşılamayan diğer makinist Mehmet Ulutaş (53)'ın ise bulunması için AFAD, İtfaiye, UMKE ekipleri çalışma başlattı.

12 SAAT SONRA İZİ BULUNDU

Arama-kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalarda makinistin cansız bedeninin, kazadan yaklaşık 12 saat sonra izi bulundu. Kazanın ilk olduğu noktada da vagonlardan dökülen demir cevherlerinin altında kaldığı belirlenen makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenini, ekipleri n yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkartılabildi

.

Ulutaş'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından makinistin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, hastanedeki yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Malatya'daki tren kazası sonrası makinistin cansız bedenine ulaşıldı
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