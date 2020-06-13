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'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 10:15 Son Güncelleme: 13.6.2020 10:36 ABONE OL
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
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