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'da, araç traktöre çarptı: 2 yaralı

'nın Yatağan ilçesinde, araç ile traktörün çarpışmasıyla 2 sürücü de ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 01:58 ABONE OL
Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışmasıyla 2 sürücü de ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürüldü.
Kaza, gece yarısı Muğla- Aydın karayolu Madenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 48 YN 337 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Y.Ş.'nin kullandığı 48 ADK 664 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 100 metre ileride refüje çarparak durabildi.


Kazada, her iki aracın sürücüsü de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

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Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
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