Sabrı hocaya veda

İslam ekonomisi konusunda çalışmalarıyla bilinen iktisatçı Prof. Dr. Sabri Orman (72) dün son yolculuğuna uğurlandı. Orman için İstanbul Fatih Camisi'nde dün cenaze töreni düzenlendi. Orman'ın cenazesi, camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Kabristanlığı'nda toprağa verildi. İktisat tarihi, İslami İktisat ve Tarih Felsefesi alanlarında önemli çalışmalara imza atan Orman'ın ölümü üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı. Şentop "Mekanı cennet olsun" derken, Kalın "Geride pek çok kıymetli eser bıraktı" ifadelerini kullandı. Orman için kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de taziye açıklamasında bulundu.Orman, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi'nde profesörlüğe yükselmiş ve emekliye ayrılmıştı. London School of Economics and Political Science'da Araştırmacı olarak çalışan Orman, 1992- 1994'te Malezya'da International Islamic University'de, 1995-1997 ve 2002-2006'da aynı ülkede International Institute of Islamic Thought and Civilization'da iktisat profesörlüğü görevinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde rektörlük yapan Orman'ın 12 kitabı ve çok sayıda makalesi var. Orman, 3 Kasım 2011'den itibaren iki dönem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak da görev yapmıştı.