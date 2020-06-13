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'da trafik kazası: 1 ölü

'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 22:55 ABONE OL
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 05 DL 685 plakalı kamyonet, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 72 yaşındaki Halit Eyin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Halit Eyin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede bu akşam hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
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