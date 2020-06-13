Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi saat kaçta yapılacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye ikinci kez 2.817.831,90 TL devir etmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 HAZİRAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.