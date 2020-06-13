Set patladı körfez’e çamur aktı

İzmirve Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su baskınları hayatı felç etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü'nün Meles Çayı'nda temizlik yapmak için dere yatağının önüne çektiği toprak set, sağanak yağış sonrası patladı. Yağmur suları ile birlikte körfeze akan binlerce metreküp çamur, Bayraklı sahilinde kirliliğe neden oldu. Deniz, çamur nedeniyle kahverengi renge büründü. İZSU'nun dere yatağında yaptığı temizlik çalışması da boşa gitti. Belediye milyonlarca lira zarara uğradı. Ankara'da da önceki gün akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dereye döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Yenimahalle'de su basan dükkanını temizlemeye çalışan kadın kuaförü Barış Canmercan (25), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Keçiören'de de sel sularıyla birlikte sürüklenen bir kişi son anda kurtarıldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.