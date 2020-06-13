Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı?

Son dakika haberleri… Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı sonlandırılırken, kısıtlamaya tabi olan 65 yaş üstü haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Haftanın her günü 10.00 ve 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olan ileri yaş grubu vatandaşlar şehir dışına çıkma yasağının da bulunup bulunmadığını araştırıyor. Buna göre, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı, 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte son dakika haberine ilişkin bilgiler…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? 18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgınla mücadelede oynanan etkin rol neticesinde virüs büyük ölçüde kontrol altına alınırken, 1 Haziran itibariyle gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya başlandı. En son yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını duyururken öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın her günü belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesine izin verildiğini bildirdi. Peki 65 yaş üstü şehirler arası seyehat yasağı kalktı mı?