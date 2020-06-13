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: 'nda bir iş yerinde patlama! Yaralılar var...

haberine göre; Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 10:00 Son Güncelleme: 13.6.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama! Yaralılar var...

Beyoğlu'nda bu sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir iş yerinde gerçekleştiği bildirildi. Patlamanın sebebi ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinin infilak etmesi olarak bildirildi.

Patlamanın şiddeti ile 5 kişi yaralanırken ilk belirlemelere göre can kaybı yok. Bölgede ise ağır hasar oluştuğu bildiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama! Yaralılar var...
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