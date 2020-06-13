Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama! Yaralılar var...

Beyoğlu'nda bu sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir iş yerinde gerçekleştiği bildirildi. Patlamanın sebebi ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinin infilak etmesi olarak bildirildi.

Patlamanın şiddeti ile 5 kişi yaralanırken ilk belirlemelere göre can kaybı yok. Bölgede ise ağır hasar oluştuğu bildiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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