Son dakika haberler... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Son dakika haberler…Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması aylardır devam ederken Cumartesi gününün gelmesiyle beraber gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu için kısıtlama ilan edilmiş ancak sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bu kısıtlama kaldırılmıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge 13-14 Haziran tarihleri için yayımlanmadı. Peki, 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? İşte son dakika gelişmeleri…
Türkiye'de görülen corona virüsü vakalarının ardından alınan en önemli tedbirlerden birisi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olmuştu. Uzun süre uygulanan bu kısıtlama aylar sonra ikinci kez ilan edilmedi.
Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar yapıldı.
Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklarken hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile şöyleydi;
"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."