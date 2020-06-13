Son dakika haberler... Yurt dışı uçak seferleri başladı mı, hangi ülkelere uçuşlar açıldı? THY haziran ayı uçuş planını duyurdu!

Türk Hava Yolları tarafından geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile yeni uçuş planı da duyurulmuş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulana yurt dışı ve yurt içi uçuşlarının askıya alınması hali geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve konuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayan Türk Hava Yolları , haziran ayı içerisinde yapacağı yurt içi ve dışındaki bazı tarifeli seferleri kamuoyu ile paylaştı. Yurt dışı uçuşlar başladı mı, uçak seferleri hangi ülkelere açıldı? İşte gelen son dakika haberi ile başlayan yurt dışı uçuşları…

YURT DIŞI UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI MI? HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DÜZENLENİYOR?

Ülkemizde salgın nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlar belirli bir süreliğine askıya alınmıştı. İstanbul Havalimanı'ndan gelen son dakika haberi ile 2 ay sonra ilk sefer gerçekleşti. Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran tarihinden itibaren ülke içerisinde yapılacak olan seferlerin başlarken ülke dışına düzenlenen seferler için yeni bir açıklama geldi…