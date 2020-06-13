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haberler... uçak seferleri başladı mı, hangi ülkelere uçuşlar açıldı? haziran ayı uçuş planını duyurdu!

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan uçak seferleri ile ilgili geçtiğimiz gün gelen haberi ile 2 ayın ardından seferler yeniden başlatıldı. Bu kapsamda normalleşme adımları uygulamaya geçerken Türk Hava Yolları yeni uçuş planını duyurdu. Buna göre; planda ABD'nin Chicago, Washington, Los Angeles ve Miami gibi noktalarının yanı sıra Uzak Doğu, Asya, Orta Doğu ile bazı Avrupa ülkeleri yer alıyor. Peki, uçuşlar başladı mı, uçak seferleri hangi ülkelere açıldı? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.6.2020 14:52 ABONE OL
Son dakika haberler... Yurt dışı uçak seferleri başladı mı, hangi ülkelere uçuşlar açıldı? THY haziran ayı uçuş planını duyurdu!

Türk Hava Yolları tarafından geçtiğimiz gün gelen haberi ile yeni uçuş planı da duyurulmuş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulana ve yurt içi uçuşlarının askıya alınması hali geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve konuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayan Türk Hava Yolları , haziran ayı içerisinde yapacağı yurt içi ve dışındaki bazı tarifeli seferleri kamuoyu ile paylaştı. Yurt dışı uçuşlar başladı mı, uçak seferleri hangi ülkelere açıldı? İşte gelen son dakika haberi ile başlayan yurt dışı uçuşları…

YURT DIŞI UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI MI? HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DÜZENLENİYOR?

Ülkemizde salgın nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlar belirli bir süreliğine askıya alınmıştı. İstanbul Havalimanı'ndan gelen son dakika haberi ile 2 ay sonra ilk sefer gerçekleşti. Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran tarihinden itibaren ülke içerisinde yapılacak olan seferlerin başlarken ülke dışına düzenlenen seferler için yeni bir açıklama geldi…

Son dakika haberler... Yurt dışı uçak seferleri başladı mı, hangi ülkelere uçuşlar açıldı? THY haziran ayı uçuş planını duyurdu!

YURT DIŞI UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayan Türk Hava Yolları (), haziran ayında yapacağı yurt içi ve dışındaki bazı tarifeli seferleri duyurdu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, haziran ayına ait güncel uçuş planı paylaşıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayında THY'nin yeniden gökyüzü ile buluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Haziran 2020'ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

Uçuş takviminin haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe yolcularla paylaşacağı belirtilen açıklamada, İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı yurt içi uçuşları ve başlangıç tarihleri tek tek sıralandı.

Açıklamada, haziran ayında başlayan uçuşlarla yeni seyahatlerde yolculara eşlik etmeye hazır oldukları, yurt dışı uçuş sayısını artırmak için özveriyle çalışıldığı ve her zamanki misafirperverlikle yolcuların beklendiği vurgulandı.

Yurt dışı uçuş planında ABD'nin Chicago ile Washington kentlerine 19 Haziran'da, Los Angeles'a 24 Haziran'da, Miami'ye 22 Haziran'da uçuş planlandığı belirtildi.

Uzak Doğu'da Çin'de Şangay'a 19 Haziran, Hong Kong ile Güney Kore'nin başkenti Seul'a 24 Haziran'da uçuş başlatılacağı kaydedildi.

Yolcular, THY'nin haziran ayı yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabiliyor.

Son dakika haberler... Yurt dışı uçak seferleri başladı mı, hangi ülkelere uçuşlar açıldı? THY haziran ayı uçuş planını duyurdu!
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Son dakika haberler... Yurt dışı uçak seferleri başladı mı, hangi ülkelere uçuşlar açıldı? THY haziran ayı uçuş planını duyurdu!
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