2020 Tapu masrafı ne kadar? Tapu masrafı (harcı) nedir, kim öder?

Konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi gibi satın alma işlemlerinde tapu masrafları ön plana çıkıyor. Konut almak isteyenler tapu masrafını ödemek zorundadır. Gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında tahsil edilen tapu harcı hakkında merak edilenleri tek haberimizde derledik. Buna göre; Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen tapu masrafı ne kadar, kaç TL? Tapu masrafı (harcı) nedir, kim öder?

TAPU MASRAFI NE KADAR, KAÇ TL?

Hem alıcının hem de satıcının sorumluğu olduğu tapu harcı, her iki taraf tarafından da ödenir. Gayrimenkul alım-satın işlemleri sırasında tahsil edilen tapu hizmetleri bedeline tapu masrafı (harcı) deniyor.