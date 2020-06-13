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Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı

Yağmur yağdı, dışarı deniz b 'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş, dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çekti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 17:09 ABONE OL

Yağmur sonrası sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintisi oluştu. Bu sırada Serkan Yetkin, oğlu Enes Yetkin'i deniz botuna bindirip kürek çektirdi.
Babası Serkan Yetkin tarafından cep telefon kamerası ile çekilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Oğlunun iş yerine ziyarete geldiğini ancak bastıran yağmur nedeniyle bir yere gidemediğini belirten Serkan Yetkin, "Haziran ayında doluyla karışık güzel bir yağmur yağdı ve buralar su doldu. Oğlum da yanıma gezmeye gelmişti, yağmur bastırınca gidemedi. Biz de bu fırsatı eğlenceye çevirdik. Botu şişirip, içine bindirdim. Bizim için de güzel bir anı oldu" dedi.

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Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı
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