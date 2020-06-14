Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü

3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü

'nın Kulu ilçesinde 3 yaşındaki , misafirliğe gittikleri 4'üncü kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elisa Şura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 00:12 ABONE OL
3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü

Olay, saat 19.30 sıralarında Kemaliye Mahallesi Öğretmen Mehmet Ali Köylüoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte misafirliğe giden Elisa Şura Özcan, evin balkonunda oynamaya başladı. Cam korkuluğun kırıl olan bölümünden dengesini kaybedip 4'üncü kattan önce 2'nci kattaki terasın çatısına oradan da beton zemine düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından otomobille Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Elise Şura, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Ailesi ise sinir krızı geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA