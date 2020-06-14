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83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar

Telefon dolandırıcılığı vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle yaşlı vatandaşları arayıp polis olduklarını söyleyen ve ardından "hırsızlık - terör operasyonda isminiz geçiyor" diyerek karşı tarafı panikleten dolandırıcılar, korkuttuğu kişilerin para ve ziynet eşyalarını alıyor. Son olarak 'da 83 yaşındaki Güler M. isimli kadın dolandırıcıların kurbanı oldu. 400 bin lirasını kaptıran kadının şikayetçi olması üzerine şebeke çökertildi ve yaşlı kadının paraları teslim edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 15:09 Son Güncelleme: 14.6.2020 15:20 ABONE OL
83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar

polisi, Güler M.'yi (83) yaklaşık 400 bin TL dolandıran, 'Matador' lakaplı S.A. ve İ.A. kardeşler ile çetenin sözde yönetim kadrosundan olduğu belirlenen 4 şüpheliyi 'Pelerin' operasyonuyla yakaladı. Eş zamanlı 4 ildeki operasyonda ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, yaşlı kadına teslim edildi.

83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar

Şanlıurfa'dan 'ya geldiği öğrenilen 4 kişi, Güler M.'yi telefonla arayıp, kentte kuyumcu soygunu gerçekleştirildiğini ve konuyla ilgili şüpheli olduğu yalanını söyledi. Olayla ilgili araştırma yaptıklarını belirten şüpheliler, evdeki ziynet eşyalarını incelemek üzere alacaklarını kadına belirtti. Bunun üzerine Güler M., yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 260 bin TL olan ziynet eşyalarını kapısına gelen dolandırıcıya verdi. Şüphelileri tekrar aradığında ulaşamayan Güler M., dolandırıldığını fark edip, 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.

83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu Ankara'da otelde kaldığı tespit edilen, 'Matador' lakaplı S.A. ve İ.A. kardeşler ile çetenin sözde yönetim kadrosundan olduğu belirlenen 4 şüpheli, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da yapılan eş zamanlı 'Pelerin' operasyonuyla yakalandı. Çalınan para ve ziynet eşyaları da operasyonda ele geçirildi. İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara'ya getirildi. Yapılan sorgulamada, 9 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar

'POŞETE KOYDUM, VERDİM, GİTTİ'

Operasyonda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise sahibi Güler M.'ye teslim edildi. Evindeki altından ve paradan kimsenin haberi olmadığını belirten Güler M., "'Bir kuyumcu soyuldu, soygun sizin üzerinizde görünüyor, neyin var neyin yoksa bize vermen gerekiyor, onların numaralarını alıp geri yollayacağız' dediler. Ben de afalladım ama 'Tabi veririm' dedim. Sonra beni gece saatlerine kadar aradılar. Bir polis yollayacağını söyledi. Ben parayı vereceğim kişiyle emniyete gidip geleceğimi sanıyordum. Poşete koydum, verdim, o gitti 'Sonra seni arayacağız' dediler ama aramadılar. Ben aradım, cevap vermediler" dedi.

83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar
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83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar
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