83 yaşındaki kadını 400 bin lira dolandırdılar

'POŞETE KOYDUM, VERDİM, GİTTİ'



Operasyonda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise sahibi Güler M.'ye teslim edildi. Evindeki altından ve paradan kimsenin haberi olmadığını belirten Güler M., "'Bir kuyumcu soyuldu, soygun sizin üzerinizde görünüyor, neyin var neyin yoksa bize vermen gerekiyor, onların numaralarını alıp geri yollayacağız' dediler. Ben de afalladım ama 'Tabi veririm' dedim. Sonra beni gece saatlerine kadar aradılar. Bir polis yollayacağını söyledi. Ben parayı vereceğim kişiyle emniyete gidip geleceğimi sanıyordum. Poşete koydum, verdim, o gitti 'Sonra seni arayacağız' dediler ama aramadılar. Ben aradım, cevap vermediler" dedi.