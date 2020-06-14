Anne ve iki çocuğu aynı mezara gömüldü

Fransa'nın Montpellier yakınındaki Juvignac'daki evlerinin havuzunda 2 Haziran günü ölü bulunan 30 yaşındaki Dilek Yücetepe ile 2 yaşındaki çocuğu Dersim ve 4 yaşındaki oğlu Cem'in cenazeleri Fransa'da yapılan otopsinin ardından Türkiye'ye getirildi. Anne ve iki çocuğu için Pülümür ilçesi cem evinde tören düzenlendi. Baba Muharrem Yücetepe ile yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde anne ve çocuklar için helallik alınarak dua edildi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri Çatalkaya Köyü'nde tek mezarda toprağa verildi.