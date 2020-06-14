Antalya’da deniz anası türü bulundu

Antalya'da bir deniz anası türü tespit etti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz, 2018'de Serik ilçesi Belek turizm merkezi kıyılarında farklı bir deniz anası türü olduğunu belirledi. Alınan örnekler üzerinde yapılan moleküler ve genetik çalışmalar sonucunda deniz anasının dünyada şu ana kadar rastlanılmayan bir tür olduğu belirlendi. Şemsiyelerinin kenarlarındaki göze benzeyen 8 nokta nedeniyle türe Chrysaora Pseudoocellata (yalancı gözlü deniz anası) adı verildi. Deniz anasının hafif yakıcı bir etkiye sahip olan zehrinin bulunduğu bildirildi.