Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 14 Haziran 2020 bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihi!

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ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 14 Haziran 2020 bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihi!

Her yıl olduğu gibi haziran ayının gelmesiyle birlikle emekleri asla ödenmeyecek babalara özel olan 2020 için binlerce vatandaş şimdiden hediye arayışına girdi. Tarihi 16. Yüzyıla dayanan bu özel günde; güzel sözlerle, hediyelerle kişilerin mutlu edilmesi sağlanırken aynı zamanda babaların toplumdaki yeri ve önemi bir kez daha anılıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.6.2020 07:18 Son Güncelleme: 14.6.2020 07:19 ABONE OL
Babalar Günü ne zaman? Yarın Babalar Günü mü?

Evrensel olarak kabul edilmiş olan için çoğu kişi alacakları hediyeyi belirlerken birçok vatandaş da babalarını mutlu edebilecek o hediyenin arayışını sürdürüyor. Sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarih için geri sayım şimdiden başladı. Buna göre; 2020 Babalar Günü ne zaman? Yarın Babalar Günü mü? İşte konuya ilişkin detaylar…

14 HAZİRAN PAZAR BABALAR GÜNÜ MÜ? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenek haline gelmiştir. Bu önemli ve anlamlı güne sayılı günler kala babasını mutlu etmek için milyonlarca kişi çeşitli sürprizler hazırlamaya devam ediyor…

Babalar Günü ne zaman? Yarın Babalar Günü mü?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...

• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü ne zaman? Yarın Babalar Günü mü?
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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 14 Haziran 2020 bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihi!
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