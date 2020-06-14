Cemil Meriç’siz 33 yıl geçti

Görme yetisini 38 yaşında kaybeden ve tercümeleri dışındaki bütün kitaplarını gözlerini tamamen kaybettikten sonra kaleme alan Cemil Meriç'in vefatının üzerinden 33 yıl geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33'üncü yılında andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Düşünce müktesebatımıza hazine değerinde katkılar sunan; mütecessis tutumu ve cesur söylemiyle yeldeğirmenlerine ve düşünsel putlara savaş açan; kendine has vecîze üslubuyla dilimizi havalandıran, düşünce namusunun şövalyesi Cemil Meriç'i rahmet ve hasretle anıyorum."Meriç'i anmak için Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Cemil Meriç başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmalar yaparak kaleme aldı. 1916 doğumlu yazar, çevirmen ve mütefekkir olan Meriç'in eserleri arasında, Hind Edebiyatı, Bu Ülke, Umrândan Uygarlığa, Jurnal yer alıyor.