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Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutuklandı

'ın Söke ilçesinde ettiği araçla gittiği 'da çarptığı 3 kişiyi yaralayan ve polis aracına çarpması üzerine yakalanan cezaevi firarisi hakim karşısına çıktı. Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle yaralama", "hırsızlık", "mala zarar verme", "yağma" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 17:26 ABONE OL
Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Muğla'da yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan A.E, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle yaralama", "hırsızlık", "mala zarar verme", "yağma" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Söke Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, dün Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne gitmek üzere bindiği taksiyi ve sürücünün parasını bıçak zoruyla gasbetmiş, Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı terk edip yaya olarak kaçmıştı.

Muğla’da film gibi cezaevi firarisi operasyonu

Karabağlar Mahallesi'nde de bir otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirmiş ve çaldığı bir başka araçla polis aracına çarpınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

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Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı
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