Çinli genç karantina sürecinde 102 kilo alarak 279 kiloya yükseldi

Çin'İn Wuhan kentinde Covid-19 salgını nedeniyle karantina sürecinde evde kalan 26 yaşındaki genç 102 kilo alarak, 279 kiloya yükseldi. Karantina dönemi boyunca evde yemek yemek ve uyumak dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyen Zhou, vücudunun süratle değiştiğini fark ettiğini belirtti. Mayıs ayı sonunda aşırı kiloları yüzünden rahat nefes alamayan ve 48 saat boyunca uyuyamayan Zhou, acil servisi arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ağırlığı ölçülen Zhou'nun ağırlığının 278 kilogramı geçtiği belirtildi.