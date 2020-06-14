Çöplerden toplayıp ölüm imal ettiler

İstanbul Sultanbeyli'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir adrese operasyon düzenlendi. Satışa hazır hale getirilmiş 4 bin 335 şişe sahte içki ele geçirildi. Ölümlere yol açan sahte içkilerin, çöplerden toplanan boş içki şişelerine doldurulduğu ortaya çıktı. İstanbul Polisi'nin Ahmet Yesevi mahallesindeki adrese düzenlediği operasyonda "Kasten yaralama, tehdit, görevli memura mukavemet ve hakaret" suçlarından 11 kaydı bulunan B.K. ve M.K. yakalandı. İki şüphelinin ikamet adreslerini sahte içki imalathanesine dönüştürdüğü belirlendi.Soruşturma sürüyor.