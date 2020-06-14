Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çöplerden toplayıp ölüm imal ettiler

Çöplerden toplayıp ölüm imal ettiler

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 ABONE OL
Çöplerden toplayıp ölüm imal ettiler
İstanbul Sultanbeyli'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir adrese operasyon düzenlendi. Satışa hazır hale getirilmiş 4 bin 335 şişe sahte içki ele geçirildi. Ölümlere yol açan sahte içkilerin, çöplerden toplanan boş içki şişelerine doldurulduğu ortaya çıktı. İstanbul Polisi'nin Ahmet Yesevi mahallesindeki adrese düzenlediği operasyonda "Kasten yaralama, tehdit, görevli memura mukavemet ve hakaret" suçlarından 11 kaydı bulunan B.K. ve M.K. yakalandı. İki şüphelinin ikamet adreslerini sahte içki imalathanesine dönüştürdüğü belirlendi.Soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çöplerden toplayıp ölüm imal ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA