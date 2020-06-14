Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu: Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Uyanıyor konusu: Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden olan Uyanıyor bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Şener Şen, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi daha pek çok usta sanatçının yer aldığı film, Ahmet adında çalışkan bir öğrencinin Hababam Sınıfı’nın içerisine gelmesini konu alıyor. Usta oyuncuları ile sevilen film Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 14.6.2020 17:43 ABONE OL
Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu: Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, bu akşam bir kez daha televizyonlarda yayınlanacak. Birçok usta oyuncuyu bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı'na gelen Ahmet adlı bir öğrencinin ardından, haylaz öğrenciler bir daha hiçbir zaman unutamayacakları bir ders alırlar. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, konusu nedir? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde!

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikâyesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekân aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekân olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Haylazlığına tam gaz devam eden Hababam Sınıfı, çok sevilen serinin bu filminde de pek farklı davranmıyor. Sınıflarına gelen yeni öğrenci Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Babasının ölümünden sonra kimsesiz kalan bu genç, eğitim-öğretim hayatında her daim başarılı ve örnek bir öğrenci olmuştur. Şimdi Mahmut Hoca'nın destekleriyle öğrenimini sürdürecek olan Ahmet, liseyi bitirmek için Özel Çamlıca Lisesi'nde okumaya başlayacaktır. Ancak Hababam Sınıfı'na gönderilen Ahmet, sınıftakilerle arkadaş olabilmek için onlar gibi olmaya çalışsa da zamanla bu haylaz sınıfın alaycı ve baskıcı tavırları yüzünden dehşete kapılacaktır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI

  • Münir Özkul – Kel Mahmut
  • Adile Naşit – Hafize Ana
  • Kemal Sunal – İnek Şaban
  • Halit Akçatepe – Güdük Necmi
  • Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
  • Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
  • Şener Şen – Badi Ekrem
  • Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
  • Muharrem Gürses – Müdür
  • Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
  • Cem Gürdap – Tulum Hayri
  • Feridun Şavlı – Domdom Ali
  • Cengiz Nezir – Bozum Cahit
  • Ahmet Arıman – Hayta İsmail
  • Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu: Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA