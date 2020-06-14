Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu: Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, bu akşam bir kez daha televizyonlarda yayınlanacak. Birçok usta oyuncuyu bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı'na gelen Ahmet adlı bir öğrencinin ardından, haylaz öğrenciler bir daha hiçbir zaman unutamayacakları bir ders alırlar. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, konusu nedir? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde!

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikâyesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekân aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekân olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Haylazlığına tam gaz devam eden Hababam Sınıfı, çok sevilen serinin bu filminde de pek farklı davranmıyor. Sınıflarına gelen yeni öğrenci Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Babasının ölümünden sonra kimsesiz kalan bu genç, eğitim-öğretim hayatında her daim başarılı ve örnek bir öğrenci olmuştur. Şimdi Mahmut Hoca'nın destekleriyle öğrenimini sürdürecek olan Ahmet, liseyi bitirmek için Özel Çamlıca Lisesi'nde okumaya başlayacaktır. Ancak Hababam Sınıfı'na gönderilen Ahmet, sınıftakilerle arkadaş olabilmek için onlar gibi olmaya çalışsa da zamanla bu haylaz sınıfın alaycı ve baskıcı tavırları yüzünden dehşete kapılacaktır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI