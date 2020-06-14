Huzur bozan avukat ağır cezalık oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Adem D.'nin vekilinin alacaklısı olduğu 43 yaşındaki Güldane K.'yi borcunu tahsil etmek için ısrarla 11 defa telefonla arayıp mesaj gönderdiği gerekçesiyle rahatsız ettiği kaydedildi.

'TELEFONU KAPATTI'

Avukatın borçluyu aradığı zaman, "Bize olan borcunuzdan dolayı arıyorum, 2 bin liralık borcunuz bulunmaktadır, borcu yatırmadığınız görülüyor, Borcunuzu 3 bine çıkarıyorum, kapat telefonu" şeklinde sözler söyletmek ve benzer ifadeler içeren mesajlar göndertmek suretiyle rahatsız edildiği anlatıldı.

AĞIR CEZALIK OLDU

Savcılıkça şüpheli avukatın 'Kişilerin Huzur ve Sükûnu Bozma' suçunda cezalandırılması talep edildi. Adem D.'nin son soruşturmasının İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi. Avukat ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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