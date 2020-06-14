İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler

"HAFTADA BİR YASAK OLMASI İYİ OLUR"

Arkadaşlarıyla parkta vakit geçirmek için gelen bir genç, "Koronavirüs tedbirleri azaldı. Azalması bir yandan kötü oldu. İkinci dalga olması durumu var. Ama yaz geldi insanlar nasıl evde duracak? Önlemler artırılsa iyi olur. Haftada bir sokağa çıkma yasağı olsa çok daha iyi olur. Biz bir nevi aynı evden geldik. Birimizde varsa hepimizde vardır. Yine de hepimizde maskelerimiz cebimizde. Yüzümüze takmamız lazım, biz de önlemi biraz eziyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanların arasına karıştığımızda ve toplu taşıt araçlarına bindiğimizde maskeleri takıyoruz" dedi. Metrobüs duraklarında kurallara uyulmadığını söyleyen bir vatandaş ise, "Biz Maçka'ya gelene kadar, metrobüs yolundan geldiğimiz için, insanlar tedbirleri düşünemiyor. Metrobüsü halletmeleri gerekiyor, sıraya uyulmuyor. Maske ayıp olmasın diye artık takılıyor. Millet olarak rahatlamışız" diye konuştu.