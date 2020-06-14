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Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler

salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında gençlerin akınına uğrayan Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda gece saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sosyal kuralına dikkat etmeyen ve takmayan gençler, müzik eşliğinde horon tepti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 00:48 ABONE OL
İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler

salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi. Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal kuralına uymayan gençlerin de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler

"HAFTADA BİR YASAK OLMASI İYİ OLUR"
Arkadaşlarıyla parkta vakit geçirmek için gelen bir genç, " tedbirleri azaldı. Azalması bir yandan kötü oldu. İkinci dalga olması durumu var. Ama yaz geldi insanlar nasıl evde duracak? Önlemler artırılsa iyi olur. Haftada bir sokağa çıkma yasağı olsa çok daha iyi olur. Biz bir nevi aynı evden geldik. Birimizde varsa hepimizde vardır. Yine de hepimizde maskelerimiz cebimizde. Yüzümüze takmamız lazım, biz de önlemi biraz eziyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanların arasına karıştığımızda ve toplu taşıt araçlarına bindiğimizde maskeleri takıyoruz" dedi. Metrobüs duraklarında kurallara uyulmadığını söyleyen bir vatandaş ise, "Biz Maçka'ya gelene kadar, metrobüs yolundan geldiğimiz için, insanlar tedbirleri düşünemiyor. Metrobüsü halletmeleri gerekiyor, sıraya uyulmuyor. ayıp olmasın diye artık takılıyor. Millet olarak rahatlamışız" diye konuştu.

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Maçka Demokrasi Parkı'nda bir doktorun yaralanması ve iki grup arasında kavga çıkmasının ardından Şişli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı. Alınan önlemler gece saatlerinde de devam etti.

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler
İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler
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İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda sosyal mesafe hiçe sayıldı! Horon teptiler nargile içtiler
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