İstanbul'da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında bıçaklayıp gasp ettiler

Gasp olayı, 14 Haziran Pazar gecesi saat 02.00 sıralarında İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. İddialara göre; şehir eşkıyası dört gaspçı, Yeşilce Mahallesi'nde Erdinç D. isimli vatandaşın yolunu kesti ve cep telefonunu gasp etmek istedi. Cep telefonunu vermek istemeyen Erdinç D. kaçmaya başladı fakat peşinden koşan gaspçılar onu yakaladı ve kalçasından bıçakladı. Darp edilen ve burnu da kırılan Erdinç D.'nin cebinden cep telefonunu alan gaspçılar kaçtı. O anlar görgü tanığı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan Erdinç D. ise Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehir eşkıyaları böyle dövüp gasp ettiler bıçakladılar! Üç saatte yakayı ele verdiler | Video



"UYUŞTURUCUYU GETİRMEDİ" DEDİ



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen soruşturma başlattı. Görüntüler toplandı ve incelemeye alındı. Saldırganların kullandıkları aracın plakası belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri saptanan Sinan G., Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö., olaydan üç saat sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadir Ö., uyuşturucu madde almak için Erdinç D. ile buluştuğunu, kendisine 200 lira para verdiğini ancak Erdinç D.'nin yanlarından ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmemesi üzerine kendisini bularak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Kadir Ö., Erdinç D.'nin yüzüne yumruk attığını, daha sonra bıçakladığını ve kaçarken bıçağı attığını da itiraf etti. Erdinç D.'nin cep telefonu bulundu da ve muhafaza altına alındı.