Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk K. ile arası açık olan Serpil K., bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk K., cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk K., münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil K.'yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



