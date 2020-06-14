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Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Dün 'da işlenen korkunç cinayete ilişkin şoke eden bir detay ortaya çıktı. Evde tartıştığı karısını sırtından bıçaklayarak öldüren ve daha sonra Kütahya'da yakalanan Osman Cenk K.'nın, kendisini yakalayan polislerden üzerinde bulunan altın ve paraların çocuklarına verilmesini istediği öğrenildi. Katil koca, emniyette verdiği ifadede "eşim sürekli benden para istiyordu, ona günlük 500 lira veriyordum. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Eşim ve ailesinin baskısı altındaydım sürekli. Bunlara daha fazla dayanamadım" dedi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 14:35 Son Güncelleme: 14.6.2020 14:50 ABONE OL
Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan zanlı, Bursa Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısını öldürdükten sonra evdeki altın ve paraları alarak kaçmaya çalışan şüpheli koca, polis ekiplerine "Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin" dedi.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk K. ile arası açık olan Serpil K., bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk K., cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk K., münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil K.'yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaşan Osman Cenk K. kızının seslerine aldırış etmeden 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk K., çıkışında mobeselere yakalandı. Kütahya Emniyeti Bursa'dan kaçan şüpheliyi Yimpaş Kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

ŞOKE EDEN RİCA

Eşini öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan katil zanlısı koca, Kütahya Emniyetindeki işlemlerin ardından 'ya getirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kütahya'ya giderek teslim aldığı Osman Cenk K., Cinayet Büro Amirliğinde tekrar sorguya alındı.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Zanlının yakalandıktan sonra Kütahya Emniyetinde verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu.

Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin

Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi.

Zanlı, Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Katil koca polislerden bunu rica etti: Altın ve paraları çocuklarıma verin
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