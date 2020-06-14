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Katlettiği ailesinin yanına defnedildi!

'de Ahmet Çakar isimli şahıs, cinnet geçirip eşi ve iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti. Son dakika haberine göre; intihar eden katil baba, katlettiği ailesinin yanına defnedildi. Cenazeler sosyal mesafe kuralına göre kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 16:10 Son Güncelleme: 14.6.2020 16:13 ABONE OL
Katlettiği ailesinin yanına defnedildi!
Denizli'de eşi ve iki çocuğunu tüfekle öldüren ve ardından aynı tüfekle intihar eden şahıs ile eşi ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi.

Çivril'in Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan ve Fransa'dan sağlık sorunları nedeniyle dönen Ahmet Çakar'ın, ameliyat olduktan sonra bulanıma girerek psikolojisi bozulduğu öğrenildi.

Çakar cinnet geçirmesi sonucu geçtiğimiz gün sabah saatlerinde eşi Özlem ve çocukları Naki ile Emir Çakar'ı tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Eşi ve iki çocuğunu vuran Ahmet Çakar, anne Özlem Çakar ve Naki ile Emir Çakar'ın cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Mahalle mezarlığına götürülen cenazeler sosyal mesafe kuralına göre kılınan namazın ardından yan yana toprağa defnedildi.
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Katlettiği ailesinin yanına defnedildi!
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