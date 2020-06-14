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Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı

’in Foça ilçesine bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi'nde çıkan yangında 5 dönüm anız tarlası kül oldu. Kaynak yapılırken kıvılcımların sıçramasıyla başlayan bitişikteki hasat edilmemiş buğdaylara sıçramadan söndürüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 16:19 ABONE OL
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı

Yenibağarası Mahallesi'nde yerleşim yerlerine çok yakın olan ve buğday hasadının bir gün önce yapıldığı tarlada yangın çıktı.

Tarla bitişiğindeki bir bina önünde yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar kuru buğday sapları ve samanları tutuşturdu. Rüzgarında etkisiyle alevler bir anda tarlayı sardı.

Görenlerin haber vermesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağarası İtfaiye Grubu ekibi kısa sürede yanan alana geldi. İş makinelerinin desteği ve vatandaşların da yardımıyla yangın hasat edilmemiş buğday tarlalarına sıçramadan yarım saatte kontrol altına alındı.

Vatandaşlar bölgede tarım alanlarıyla yerleşim birimlerinin içi içe geçtiğini, çıkan küçük anız yangınlarının bile evleri tehdit etmeye başladığını söyledi.

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Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı
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