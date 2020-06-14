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’ndeki çevre katliamına Vali freni

’nde ’nde dereye foseptik boşaltılmasının borularla yapıldığına dair fotoğraflar sosyal medyada yayınlandıktan sonra Kırklareli Valisi harekete geçti.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 20:03 Son Güncelleme: 14.6.2020 20:11 ABONE OL
Kırklareli’ndeki çevre katliamına Vali freni

Kırklareli'nde Balaban Köyü'nde 2018 yılında dereye foseptik boşaltılmıştı.

Köydeki Velika Deresi'ne ve içme suyunun iki yıl içerisinde kirlendiği belirtiliyor. Hatta araçla fosseptik boşaltılırken artık boruyla birebir akıtmaya başladıkları iddia edildi. Derenin suyunun kirlenmesi sonrası ekosistemi bozan bir çevre kirliliğinin yaşandığı da belirtiliyor.


KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN ÇEVRE KATLİAMINA DUR DEDİ

Televizyon programcısı Güven İslamoğlu' sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İslamoğlu, "2018'de dereye fosseptik boşaltırken yakalanmışlardı. Şimdi boru ile direk dereye akıtıyorlar. Köylere arıtma yapılıyor. Derenin suyunu ISKI alacak diye program yapmaya gitmiştim. Yaptıklarına bak. Kokudan durulmuyor. @csbgovtr @valikirklareli" dedi.

Kırklareli Valiliği ise Güven İslamoğlu'nun bu iletisine karşılık verdi. Vali Osman Bilgin harekete geçti. Valilik hesabından şunlar yazıldı: "Duyarlılığınız ve uyarınız için öncelikle teşekkür ederiz. Valimiz Sayın Osman Bilgin'in talimatlarıyla konuyla ivedilikle ilgilenilmektedir."

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Kırklareli’ndeki çevre katliamına Vali freni
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