Malatya’da iki yük treni çarpıştı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında iki yük treni çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Trende bulunan makinist Mahmut Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında trende olduğu tespit edilen görevli Mehmet Ulutaş'a ise ulaşılamadı. Bunun üzerine kaza bölgesinde jandarma dedektör köpeği ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ulutaş'ın cesedi yük vagonundaki malzemelerin altından bulundu. Ekipler, Ulutaş'ın cesedinin çıkarılması için çalışma başlattı. Öte yandan, devrilen vagonların kaldırılması için vinçler yardımıyla başlatılan çalışmalar da devam ediyor.Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olay yerine gelerek kaza ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baruş, "Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Demir yollarına ait 2 vinç çalışıyor, 2 vinç daha gelecek kara yolu tarafından" dedi. Baruş daha sonra iki yaralıyı ziyaret etti. Makinist Kaya yakınları tarafından toprağa verildi.