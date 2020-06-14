Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu gece (13 Haziran Cumartesi) saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.