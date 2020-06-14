Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?

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'den raporu! O iller için uyarısı verildi! olacak?

Genel Müdürlüğü'nden gelen raporuna göre; bazı iller için uyarısı verildi. Yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde beklenmeyen bir şekilde gelen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkarken hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. Aynı zamanda meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyarıyor. Bu bağlamda; olacak? İşte MGM'den son dakika raporu 14 Haziran Pazar!

Giriş Tarihi: 14.6.2020 11:28 Son Güncelleme: 14.6.2020 11:28 ABONE OL
Meteorolojide'den son dakika hava durumu raporu: O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü 14 Haziran raporuna ilişkin açıklamalarında bulundu. İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağış görülürken bazı iller için de uyarılarda bulunan , aynı zamanda sel, su baskını, dolu gibi ulaşımda sıkıntı yaşanabilecek durumlara karşı da vatandaşları uyardı. İşte MGM'den son dakika raporu!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ O İLLER İÇİN UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojide'den son dakika hava durumu raporu: O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı
Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu gece (13 Haziran Cumartesi) saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojide'den son dakika hava durumu raporu: O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?
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