Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! O iller için sağanak yağış uyarısı verildi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran hava durumu raporuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağış görülürken bazı iller için de uyarılarda bulunan MGM, aynı zamanda sel, su baskını, dolu gibi ulaşımda sıkıntı yaşanabilecek durumlara karşı da vatandaşları uyardı. İşte MGM'den son dakika hava durumu raporu!
Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı
Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı
Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bu gece (13 Haziran Cumartesi) saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.