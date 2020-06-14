Nikâhlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak? Düğün salonları açılış tarihi

Türkiye'de corona virüs salgını tedbirleri kapsamında düğünler ve nikâhlar ertelenmişti. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçiş yapmamız ile birlikte düğünler ve nikâhların ne zaman yapılacağı merak konusu oluyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge valiliklere gönderildi. Bu kapsamda, nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri belli oldu.

NİKÂHLAR VE DÜĞÜNLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK? BAKANLIK TARAFINDAN GENELGE GÖNDERİLDİ

* Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

* Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.

* Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.

* Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

* Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

* Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak.