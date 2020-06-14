Pekmez birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor

BİRÇOK HASTALIĞA FAYDALI

Özellikle kışın sofraların vazgeçilmezi olarak kahvaltıda tüketilen dut pekmezinin birçok hastalığa da faydalı olduğu biliniyor. Doğal pekmez yaparak kışa hazırlık yapan Nedim Ulubaba, büyüklerinden öğrendikleri pekmez yapımını kendilerinin de sürdürdüğünü belirterek, "Bahçeli evlerde genelde dut ağacı oluyor. Bizim de dut ağaçlarımız var her yıl pekmez yapıyoruz" dedi.