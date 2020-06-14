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birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor

Kansızlıktan kemik sağlığına, kolesterolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan Anadolu'da da sıkça tüketilen lezzetler arasında. ’da da bugünlerde dutların olması ile birlikte mesaisi başladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 09:59 Son Güncelleme: 14.6.2020 10:06 ABONE OL
Pekmez birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor

Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen için 'da bugünlerde kollar sıvandı. Battalgazi ilçesinde dutların olmasıyla birlikte doğal dut pekmezi yapımı için hummalı bir çalışma başladı.

Pekmez birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor

PEKMEZE ŞEKER KATILMIYOR

Ağaçlarda olgunlaşan dutlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağaçlar silkelenerek toplanıyor. Toplanan dutlar daha sonar odun ateşinde yanan kazanlara dökülerek belli bir kıvama gelene kadar kaynatılıyor. Sonrasında çuvallarda süzülen dutun suyu ertesi gün tekrar kaynamaya alınıyor. Kıvam alana kadar pişirilen pekmeze şeker katılmıyor.

Pekmez birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor

BİRÇOK HASTALIĞA FAYDALI

Özellikle kışın sofraların vazgeçilmezi olarak kahvaltıda tüketilen dut pekmezinin birçok hastalığa da faydalı olduğu biliniyor. Doğal yaparak kışa hazırlık yapan Nedim Ulubaba, büyüklerinden öğrendikleri pekmez yapımını kendilerinin de sürdürdüğünü belirterek, "Bahçeli evlerde genelde dut ağacı oluyor. Bizim de dut ağaçlarımız var her yıl pekmez yapıyoruz" dedi.

Pekmez birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor

HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU

Pekmezin bağışıklık sistemini arttırdığını ifade eden Ulubaba, bu nedenle özellikle çocuklarda doğal tüketiminin hastalıklara karşı koruyucu olarak bilindiğini söyledi.

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Pekmez birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor
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