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Sahte bankacılardan milyonluk vurgun

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 ABONE OL
Sahte bankacılardan milyonluk vurgun
İstanbul'da "Banka yetkilisiyiz hesabınızdaki paraları kurtaracağız" diyerek çok sayıda kişiyi havale yoluyla dolandıran 9 kişilik bir çete çökertildi. 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan çete üyeleri, son olarak 5 Haziran'da Kadıköy'de yaşayan Ceyda B.'yi(64) aradı. Havale yoluyla 85 bin lira dolandıran Ceyda B. İstanbul Emniyeti'ne başvurdu. Polis, Kağıthane, Sancaktepe ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan H. (28), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. 2 şüpheli aranıyor.
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Sahte bankacılardan milyonluk vurgun
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