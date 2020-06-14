Sahte bankacılardan milyonluk vurgun

İstanbul'da"Banka yetkilisiyiz hesabınızdaki paraları kurtaracağız" diyerek çok sayıda kişiyi havale yoluyla dolandıran 9 kişilik bir çete çökertildi. 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan çete üyeleri, son olarak 5 Haziran'da Kadıköy'de yaşayan Ceyda B.'yi(64) aradı. Havale yoluyla 85 bin lira dolandıran Ceyda B. İstanbul Emniyeti'ne başvurdu. Polis, Kağıthane, Sancaktepe ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan H. (28), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. 2 şüpheli aranıyor.