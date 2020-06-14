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'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 23 binada uygulaması başlatıldı. Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Siverek ve Viranşehir'deki bir mezra ve 5 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 23:10 ABONE OL
Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye ilçesi Susuz ve İncirli mahallelerinin tamamı ile Viranşehir'de 7, Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 3, Suruç'ta 1 ve Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Siverek ve Viranşehir'deki bir mezra ve 5 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı
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