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Son dakika: Eve başka kadınlar getirdi, karşı çıkan eşine kabusu yaşattı!

Korkunç olay 'nın Sarıçam ilçesinde yaşandı. Eşini evde rehin tutup ona işkence eden İbrahim A., emniyetteki ifadesinde eşinin intihar etmesini önlediğini, darp etmediğini söyledi. Polisi arayarak yardım isteyen ve ekipler tarafından evde yaralı halde bulunan kadın ise hastanede verdiği ifadede yaşadığı kabusu anlattı. Mağdur Semiha A., eşinin eve başka kadınlar getirdiğini, buna karşı çıkıp onu terk etmek istediğinde izin vermediğini, İbrahim A.'nın kendisine işkence ettiğini söyledi. Son dakika haberine göre; Şüpheli İbraim .A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 10:23 Son Güncelleme: 14.6.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika: Eve başka kadınlar getirdi, karşı çıkan eşine kabusu yaşattı!

Adana'da kocası tarafından evde tutularak darp edilip bıçaklandığını ileri süren kadının birlikte yaşadığı zanlı yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyip "intihar etmesini önledim" diyen zanlı serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Haziran Perşembe günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evde zorla tutulduğunu ve işkence gördüğünü iddia eden Semiha N., polisi arayarak yardım istedi. Adrese giden polisler, kolunda bıçak kesikleri olan kadını kurtardı. Semiha N., çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla genç kadını darp edip yaraladığı öne sürülen İbrahim A.'yı (23) gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgusunda, 3 aydır aynı evde yaşadığı Semiha N.'nin kendisinden ayrılmak istediğini ve Seyhan Baraj Gölü'ndeki Çatalan Köprüsü'nden atlayarak intihar edeceğini söylediğini anlatan İbrahim A., kadının kendisine zarar vermemesi için kapıyı kilitlediğini ve darp etmediğini söyledi.

"EVE BAŞKA KADINLAR GETİRDİ"

Hastanede ifadesi alınan Semiha N. ise birlikte yaşadığı İbrahim A.'nın başlarda kendisine iyi davrandığını ancak sonradan eve başka kadınlar getirdiğini söyleyerek, "Bu duruma karşı çıktım ve onu terk etmek istedim. Bu kez de 'Seni asla bırakmam, beni terk edemezsin' diyerek beni darbetti. Ben de dayanamadığım için polisten yardım istedim" dediği öğrenildi.

Semiha N., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, İbrahim A. da ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

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Son dakika: Eve başka kadınlar getirdi, karşı çıkan eşine kabusu yaşattı!
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