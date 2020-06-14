SON DAKİKA HABERİ | 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca, 18 yaş altı kısıtlamaya da değindi ve şu sözleri kullandı:

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır."

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, bu haftaki toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."

Ancak 65 yaş üstü şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair ayrıca bir açıklama bulunmamaktadır.