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HABERİ | 18 yaş altı ve var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Kademeli olarak normalleşme sürecine girdiğimiz şu dönemde çoğu yasağın kaldırılmış olması vatandaşların kontrollü şekilde normal hayata dönebilmelerini sağladı. Özellikle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların corona virüsü nedeniyle risk grubunda yer almasından dolayı yaklaşık üç aydır bu yaş grubuna sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamaları yapıldı ve müjdeli haber verildi. Bu bağlamda; 18 yaş altı ve var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 14.6.2020 08:05 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Corona virüsü nedeniyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkacak olan vatandaşlar için ise beklenen haber geçtiğimiz haftalarda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından bu yaş grupları için açıklamalarında bulundu. Peki; 65 yaş üstü ve kalktı mı? Bu hafta sonu 18 yaş altı ve olacak mı? ? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları!

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? 65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran tarihi itibarıyla kaldırılmıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca, 18 yaş altı kısıtlamaya da değindi ve şu sözleri kullandı:

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır."

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, bu haftaki toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."

Ancak 65 yaş üstü şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair ayrıca bir açıklama bulunmamaktadır.

SON DAKİKA HABERİ | 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?
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SON DAKİKA HABERİ | 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı?
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