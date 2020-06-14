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: 'nden depremine ilişkin flaş açıklama

: Bugün saat 17:24'te 'de 'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre 5.8 şiddetinde meydana geldi. Kandilli'den gelen son açıklamaya göre Bingöl'de 57 artçı deprem meydana geldiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 14.6.2020 22:14 Son Güncelleme: 14.6.2020 22:23 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

: Bugün saat 17:24'te 'nden gelen açıklamaya göre 'de 5,8 şiddetinde meydana geldi. Deprem sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener canlı yayında açıklamalarda bulundu. Haluk Özener, bölgede 57 adet artçı meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden flaş Bingöl depremi açıklaması: 57 artçı deprem meydana geldi | Video

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

7 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI

Depremin ardından ilk açıklamalar ise devlet yetkilileri tarafından geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Valiliği, bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusunun 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca, göçük altından kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarında ciddi bir durum olmadığı ve hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT DÜŞTÜ

Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama
Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama
Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama
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Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama
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