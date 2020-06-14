Son Dakika Haberi: Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin flaş açıklama

Son Dakika Haberi: Bugün saat 17:24'te Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamaya göre Bingöl'de 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener canlı yayında açıklamalarda bulundu. Haluk Özener, bölgede 57 adet artçı meydana geldiğini bildirdi.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden flaş Bingöl depremi açıklaması: 57 artçı deprem meydana geldi | Video
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusunun 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca, göçük altından kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarında ciddi bir durum olmadığı ve hastaneye sevk edildikleri bildirildi.
1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT DÜŞTÜ
Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.