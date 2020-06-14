Son Dakika Haberi: Maçka Parkı’nda bir vukuat daha! İki grup birbirlerine içki şişeliyle saldırdı

Geçtiğimiz Perşembe günü, Maçka Parkı'nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi doktor arkadaşları yaptı. Başına ve boğazına aldığı cam darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı Süleyman Dönmez hayati tehlikeyi atlattı. Henüz bu olayın etkileri bitmemişken, Maçka parkında korkunç bir olay daha dün sabaha karşı yaşandı. İki grup birbirlerine içki şişeleriyle saldırdı.

GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞTÜ

Saldırganı gören İspark görevlisi Necdet Yıldırımer, "Gözlerinin içi kıp kırmızı olmuştu. Gözünü kan bürümüştü" ifadelerini kullandı.

BU KAÇINCI VUKUAT

Saldırının ardından Maçka Demokrasi Parkı'nda dün sabaha karşı da iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmanın ardından iki grup birbirlerine içki şişeleriyle vurmaya başladı. İki kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Kaçan diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dr. Süleyman Dönmezler ve arkadaşları parka İTÜ kapısından girdi. Daha sonra buradan 60 metre ileride saldırıya uğradı.

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Dr. Süleyman Dönmezler'in, Emrah Danışman tarafından saldırıya uğradığı yer tam olarak burası. Dr. Dönmezler'e kendisi gibi doktor arkadaşları Meltem Şen ve Deniz Öztürk yardım etti.

22 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR

Sabaha karşı 2 grup sözlü atışmadan sonra içki şişeleriyle birbirlerine girdi. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada parkta bulunan bir sağlık görevlisi yaptı.

Burası 36 dönümden oluşan Maçka Demokrasi Parkı'nın en yoğun olduğu bölgelerden biri. Özel güvenlik görevlileri burada yoğun bir şekilde devriye geziyor.

'O PARKTA TACİZE UĞRADIM'

Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için Maçka Parkı'ndan geçmek istediği sırada bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını iddia etti.

Maçka Parkı’nda dehşet...İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı | Video