Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde sınırlarımız dahili ve haricinde meydana gelen depremler hissediliyor. En yakın tarihte Malatya Pötürge, İzmir Menderes ve son olarak bugün akşam saatlerinde Bingöl ilimizin Karlıova ilçesinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem sonrasında pek çok deprem uzmanı tarafından analizler yapılarak kamuoyuna bilgi aktarılmaya başlandı. Öte yandan Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bingöl Karlıova depremini değerlendirdi ve o bölgemizdeki fay hattı üzerinden büyük bir depremin beklendiğini söyledi.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! PROF.DR. GÖRÜR: "O BÖLGEDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Bilim Akademisi üyesi ve Yer Bilimi, Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi uzmanı Prof.Dr. Naci Görür açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;