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Son Dakika Haberi: Ünlü uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarını uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde çoğu zaman gerek sınırlarımız dahilindeki gerekse sınır ötesindeki kara ve denizlerde meydana gelen küçük, orta ve büyük şiddetlerdeki depremler hissediliyor. Öte yandan bugün akşam saatlerinde Bingöl Karlıova merkez üslü 5.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Şiddetli depremin sonrasında pek çok uzman isimden ilk değerlendirme ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl depremini değerlendirerek o bölgede halen büyük bir depremin beklendiğini dile getirdi. İşte son dakika açıklamasından detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.6.2020 23:48 Son Güncelleme: 14.6.2020 23:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

Aktif kuşağında yer alan ülkemizde sınırlarımız dahili ve haricinde meydana gelen depremler hissediliyor. En yakın tarihte Malatya Pötürge, İzmir Menderes ve son olarak bugün akşam saatlerinde Bingöl ilimizin Karlıova ilçesinde 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem sonrasında pek çok deprem uzmanı tarafından analizler yapılarak kamuoyuna bilgi aktarılmaya başlandı. Öte yandan Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bingöl Karlıova depremini değerlendirdi ve o bölgemizdeki fay hattı üzerinden büyük bir depremin beklendiğini söyledi.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! PROF.DR. GÖRÜR: "O BÖLGEDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Bilim Akademisi üyesi ve Yer Bilimi, Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi uzmanı Prof.Dr. Naci Görür açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

Arkadaşlar merhaba, televizyonlardan sizleri bilgilendiremedim. Bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem KAF ile DAF'ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli. Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım. İkincisi bugün olan depremin DAF'ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

Üçüncü husus, KAF ile DAF Karlıova kesişim noktası çevresinde birbiri ile etkileşiyor. Hatırlarsanız, Elazığ depremi olunca Karlova-Bingöl arasına dikkat demiştim. Bu depremin Elazığ depremi ile ilgisi kurulamaz ama etkileşim olduğu da bir gerçek. Onun için Karlıova-Bingöl arası şimdi daha hassas hale geldi. Bu bölge DAF üzerinde ve buradaki en son deprem 1866 ve 7.1. Milletimize geçmiş olsun.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR BİNGÖL KARLIOVA DEPREMİNE AYLAR ÖNCE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ocak'ta DHA'ya yaptığı açıklamada olası Bingöl Karlıova depremine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

Prof. Dr. Naci Görür, "Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Görür, "Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerlerde belirli alanlarda stres atıldı. Ama bu fayın özelliği gereği Palu, Bingöl Karlıova'ya doğru veya Malatya, Adıyaman bölgesine doğru özen göstermek lazım. Buralarda stres artımı da olmuş olabilir. Tıpkı 1999 depremindeki gibi odak noktasını Yalova Gölcük gibi düşünürsek, o deprem hem Marmara'ya hem de Düzce'ye bir stres yükledi ve Eylül ayında Düzce'de deprem oldu. Dolayısıyla 1999'dan sonra bir büyük deprem yine oldu. Bu doğrultu atımlı fayların deprem olduktan sonra sağını ve solunu yükleyebilir. Aynı şey Doğu Anadolu Fayı için de olabilir. Bu da doğrultu atımlı sol yönlü bir fay. Yani Sivrice'den Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a doğru olan yönlere dikkat etmek lazım" dedi.

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

"UZUN ZAMANDIR BU FAYDA BİR DEPREM OLMUYORDU"

Uzun zamandır bu fayın uykuda olduğunu ve bir beklediklerini belirten Prof. Dr. Görür, "Doğu Anadolu Fayı özel bir fay. Bu fay Kuzey Anadolu Fayına oranla uyumakta olan bir fay. Uzun zamandır bu fayda bir deprem olmuyordu. Bu fay uykudaydı. Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk.

Mesela 1513 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu çevresinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antakya'da 1823'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem var. Malatya yöresinde 1893 yılında 7'nin üzerinden bir deprem var. 1874 yılında bugünkü depremin olduğu yerde Sivrice-Palu arasında, 1875 yılında Sivrice-Sincik bölgesinde deprem meydana geldi. Biz bunları biliyorduk ve fay sessizdi" dedi.

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

"BURADAKİ FAYLARDA BÖYLE DEPREMLER MEYDANA GELİYOR"

Beklenen İstanbul depremini tetikler mi sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Depremlerin birbirini etkilemesi aynı geometri ilişkisinde olan faylar için geçerli. Deprem levha hareketliliğidir. Anadolu fayı, Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayı boyunca hareket ediyor. Batı Anadolu bu hareketlilikten etkilenerek Kuzey Güney yönünde geriliyor. Buradaki faylarda böyle depremler meydana geliyor. Zaman zaman bu levha hareketlerindeki değişimler, bunların hızları, niteliğindeki değişimler deprem olma sıklığını artırıyor"

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…

" 'ELAZIĞ SİVRİCE İÇİN DİKKAT EDİLMESİ DEMEM' BİR TESADÜFTÜ"

Sosyal medyada sıkça paylaşılan tahmini videosu için şu açıklamalarda bulundu:

"Benim 'Elazığ Sivrice için dikkat edilmesi demem' bir tesadüftü. Bu benim özel bir yeteneğimi göstermiyor. Bütün yer bilimciler bunu söyleyebilir. Bu bir tesadüftü. 2003 yılından sonra Elazığ, Malatya'da defalarca konferans verdim. Valiliğe gittim. Halka anlatmaya çalıştım. Halkta oranın deprem kenti olmadığı gibi bir düşünce vardı. Halkı da uyardık. Doğu Anadolu Fayı'nın önemli bir fay olduğunu. Türkiye'nin ikinci büyük fayı olduğunu, tehlikeli depremler üretebileceğini anlatmaya çalıştım"

Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…
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Son Dakika Haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede büyük bir deprem bekliyoruz…
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